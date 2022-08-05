ABD'de kritik istihdam verisi açıklandı

ABD'de tarım dışı istihdam temmuz ayında 250 binlik beklentiye karşılık 528 bin arttı. Ülkede işsizlik yüzde 3,5'e geriledi.

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05/08/2022

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ABD'de kritik istihdam verisi açıklandı

Piyasaların merakla beklediği ABD verisi açıklandı. 

ABD'de tarım dışı istihdam temmuz ayında beklentileri ikiye katlayarak 528 bin artış kaydetti.

Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi. 

Piyasa beklentilerine göre, tarım dışı istihdamın 250 bine yavaşlaması, işsizlik oranının yüzde 3,6'da sabit kalması ve ortalama saatlik kazançların aylık yüzde 0,3 artması öngörülüyordu.

Haziran'daki tarım dışı istihdam artışı 372 binden 398 bine revize edildi.

Güçlü istihdam verisi ABD'nin henüz resesyonda olmadğını gösteriyor.

ABD'de açıklanan ikinci çeyrek büyüme verisinin teknik resesyona işaret etmesinin ardından makroekonomik verilerin önemi artıyor.

İstihdam verilerinin güçlü gelmesi ABD'nin faizde sıkılaştırma politikasına devam edebilceğine işaret ediyor. 

05/08/2022 16:09
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TAGS: abd, istihdam
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