ABD’de küçük uçak düştü: 5 ölü

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05/03/2024

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ABD’de küçük uçak düştü: 5 ölü

Metropolitan Nashville Polis Departmanı (MNPD), dün akşam saatlerinde Tennessee eyaletinin Nashville kentinde bulunan Charlotte Pike otoyolunda küçük bir uçağın düştüğünü duyurdu. Uçağın otoyola düşmesi sonucu 5 kişi öldü.

MNPD’den yapılan açıklamada, “Tek motorlu bir uçak Charlotte Pike otoyolunun kenarına düştü. Uçakta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Uçağın nereden kalktığını belirlemek için çalışmalar devam ediyor” denildi.

MNPD, ayrıca Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) olay yerinde incelemelerde bulunduğunu belirtti.

 

05/03/2024 18:00
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TAGS: ABD’de küçük uçak düştü: 5 ölü
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