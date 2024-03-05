ABD’de küçük uçak düştü: 5 ölü

Metropolitan Nashville Polis Departmanı (MNPD), dün akşam saatlerinde Tennessee eyaletinin Nashville kentinde bulunan Charlotte Pike otoyolunda küçük bir uçağın düştüğünü duyurdu. Uçağın otoyola düşmesi sonucu 5 kişi öldü.

MNPD’den yapılan açıklamada, “Tek motorlu bir uçak Charlotte Pike otoyolunun kenarına düştü. Uçakta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Uçağın nereden kalktığını belirlemek için çalışmalar devam ediyor” denildi.

MNPD, ayrıca Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) olay yerinde incelemelerde bulunduğunu belirtti.