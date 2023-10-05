ABD’de küçük uçak evin üzerine düştü: 2 ölü

ABD’nin Oregon eyaletinde küçük uçağın bir evin üzerine düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Oregon'a bağlı Newberg kentinde küçük uçak bir evin üzerine düştü.

Polis tarafından yapılan açıklamada, uçaktaki 22 yaşındaki uçuş eğitmeni ile 20 yaşındaki öğrencisinin hayatını kaybettiği, diğer yolcunun ise ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.

İtfaiye ve kurtarma ekibi, evde yaşayanların güvenli bir şekilde tahliye edildiğini ve yaralanan olmadığını açıkladı.

Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.