ABD'de maç sırasında silahlı saldırı: 4 yaralı

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16/10/2021

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ABD'de maç sırasında silahlı saldırı: 4 yaralı

ABD'nin Alabama eyaletindeki Mobile kentinde bir lisede oynanan Amerikan futbol maçı sırasında silahlı saldırı meydana geldi. Olayda 4 kişi yaralandı.

ABD'de Mobile Emniyet Müdürü Paul Prine, basına yaptığı açıklamada, stadyumun çıkışında yaşanan saldırıda yaralananların ikisinin çocuk olduğunu duyurdu.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu açıklandı.

Sporcular kendilerini yere attı

Stadyum içinde silahlı bir çatışma yaşanmadı ama panik ortamı nedeniyle sporcular kendilerini korumak için yere yattı.

Saldırının kim tarafından ve neden gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor.

16/10/2021 16:56
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TAGS: abd, maç, spor, futbol
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