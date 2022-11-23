ABD'de market yöneticisi çalışanları vurdu: En az 10 ölü

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23/11/2022

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ABD'de market yöneticisi çalışanları vurdu: En az 10 ölü

Virginia, Chesapeake'deki perakende satış yapan bir mağaza zincirinin yöneticisinin çalışanlara ateş açması sonucu en az 10 kişinin öldüğü açıklandı.

Olay yerinde bulunanların ifadesine göre, müdür dinlenme odasına girerek mağazadaki diğer personele ateş açtı.

Saldırgan dahil en az 10 kişi öldü.

Chesapeake Polis Departmanı memurları, 1521 Sam's Circle'da bulunan mağazada saat 22.00 sularında bir silahlı çatışma olduğunu doğruladı.

Olay yerine 40'tan fazla acil müdahale aracı geldi.

Polis memuru Leo Kosinkski, arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

23/11/2022 08:44
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TAGS: abd, silahlı saldırı, dünya
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