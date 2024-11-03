ABD'de McDonald's hamburgerlerindeki E. Coli salgınının kaynağı tespit edildi: Taze soğan

ABD'li yetkililer McDonald's Quarter Pounder sandviçleriyle bağlantılı E. Coli salgınının muhtemel kaynağının tespit edildiğini açıkladı: taze soğan.

Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), salgın nedeniyle 13 eyalette 90 vaka bildirdi. Geçen hafta sonu itibarıyla bu rakam 75'ti.

Hastaneye kaldırılanların sayısı da beş kişi artarak 27'ye yükseldi. Bir ölüm vakası salgınla ilişkilendirildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) "taze, ince kıyılmış soğanların bu salgında hastalığın muhtemel kaynağı olduğunu" bildirdi.

McDonald's soğanların tek bir tedarikçiden, Kaliforniya merkezli Taylor Farms'dan geldiğini söyledi. Şirket o zamandan beri McDonald's ve diğer restoran zincirlerine gönderdiği soğanları geri çağırdı.

FDA'dan çarşamba günü yapılan açıklamada, Taylor Farms'ın Colorado Springs'teki işleme merkezinin yanı sıra Washington eyaletindeki "ilgili bir soğan üreticisini" de denetlemeye başladığını duyurdu. Firmanın adı verilmedi.

FDA, hükümet müfettişlerinin görüştüğü E. Coli hastası kişilerin yüzde 80'inden fazlasının McDonald's'ın taze, dilimlenmiş soğan içeren ürünlerini yediklerinin belirtildiğini kaydetti.

Kurum yetkilileri çarşamba günü yayınladıkları metinde, mevcut hastalık riskinin "soğanlardan" kaynaklandığı ve "ürünlerin geri çağrıldığı" belirtildi.

Bildirilen tüm vakaların Taylor Farms ve McDonald's soğanları piyasadan kaldırmadan önce meydana geldiği söylendi.

McDonald's geçen hafta yaptığı açıklamada Colorado Springs tesisinden gelen soğanların, bazıları havaalanları gibi ulaşım merkezlerinde olmak üzere yaklaşık 900 mağazasına dağıtıldığını açıkladı.

Firma, testlerin sığır köftesini kaynak olarak göstermesinin ardından yüzlerce restoranında Quarter Pounder servislerinin devam edeceğini duyurdu.

Salgının arkasındaki E. Coli türü tehlikeli ishale neden olabiliyor ve böbrek yetmezliği ile diğer ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, bu durum ABD’de yıllık yaklaşık 74.000 enfeksiyona, 2.000’den fazla hastaneye yatışa ve her yıl 61 ölüme neden olmakta.