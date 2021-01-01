ABD'de metrelerce aşı kuyruğu dikkat çekti

ABD’nin Florida kentinde koronavirüs aşısı olmak isteyenler araçlarıyla metrelerce kuyruk oluşturdu.

ads
01/01/2021

ads
ABD'de metrelerce aşı kuyruğu dikkat çekti

Florida'da koronavirüs aşısı olmak isteyenler, metrelerce kuyruk oluşturdu. Birçok yaşlı da aşılama merkezlerinin önünde portatif sandalyelerde saatlerce beklemek zorunda kaldı.

ABD basını, ortaya çıkan görüntülünün sebebinin Florida Valisi Ron DeSantis’in, CDC’nin aşılama kurallarına uymayarak daha fazla yaş grubunun aşılanmasına izin vermesi olduğunu ifade etti.  

 

01/01/2021 12:39
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: ABD, aşı florida
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.