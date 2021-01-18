ABD’de Moderna aşısı uyarısı: Dağıtımını durdurun

Koronavirüsüne karşı ilk onay alan Pfizer-BioNTech aşısında can kayıpları yaşanması dünya genelinde endişelere yol açtı. ABD’nin California eyaletinden de kritik bir uyarı geldi.

ABD basını California sağlık yetkililerinin alerjik reaksiyonlar nedeniyle Moderna’nın aşısının dağıtımının geçici olarak durdurulmasını tavsiye ettiğini duyurdu.

10 KİŞİDE REAKSİYON

Eyalette Moderna aşısının uygulandığı bir klinikte, 10 kişinin alerjik reaksiyon göstermesi üzerine böyle bir tavsiye kararı alındı. Sağlık görevlileri, durumu araştırdıklarını belirtirken, uzmanlar, aşıya karşı gelişen alerjik durumun 100 binde bir olduğunu açıklamıştı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) 20 Aralık’ta onayladığı Moderna aşısının ülkede dağıtımı sürüyor. Şimdiye dek 5.9 milyon aşının ulaştırıldığı belirtiliyor.

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18/01/2021 13:32