ABD'de Moderna aşısının üçüncü dozuna ilk onay

FDA danışma kurulu, Moderna aşısının üçüncü dozunun 65 yaş üstü ve riskli gruplara 'düşük dozda' uygulanmasını tavsiye etti.

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15/10/2021

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ABD'de Moderna aşısının üçüncü dozuna ilk onay

Federal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) danışma kurulu, Moderna'nın iki dozluk yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısını olan bazı kesimlere düşük dozlu üçüncü aşının tavsiye edilmesine oy birliğiyle onay verdi.

Moderna aşısının destekleyici dozuyla ilgili araştırma verilerini incelemek üzere toplanan danışma kurulu, aşının üçüncü dozunun ikinciden altı ay sonra yalnızca 65 yaş üzerine ve riskli gruplara yapılmasını uygun buldu.

Moderna aşısının üçüncü dozunun 50 mikrogramlık yarım doz olmasının yeterli olduğu açıklandı.

Öte yandan bağışıklık sistemi hastalıkları bulunan kişilerin 100 mikrogramlık tam doz aşı olması uygun görüldü.

15/10/2021 08:27
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TAGS: abd, moderna, aşı, onay, 3., haberkıbrıs,
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