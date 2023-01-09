ABD'de nesli tükenmekte olan oluklu balina sahile vurdu

ABD'nin Mississippi Nehri ile Meksika Körfezi'nin buluştuğu noktadaki sahilde nesli tükenmekte olan cansız oluklu balina bulundu.

WLOX-TV'nin haberine göre, Mississippi'de ilk kez, Meksika Körfezi'nde ise 2002'den bu yana 4'üncü kez bir oluklu balina kıyıya vurdu.

Ölen balina, kar amacı gütmeyen Deniz Memelileri Araştırmaları Enstitüsü ve diğer kuruluşlardan bilim insanları tarafından incelenecek.

Enstitü Müdürü Dr. Moby Solangi, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, balinanın gemi tarafından dikkatsizlik sonucu kıyıya itilmiş olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Solangi, "Hayvan, muhtemelen hastaydı ve bir gemi rotasına denk geldi." ifadesini kullandı.

Kıyıya vuran, 7 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen, yaklaşık 9 metre uzunluğundaki balinanın neslinin tükenmekte olduğu, ölüm nedeninin laboratuvar sonuçlarına göre belirleneceği duyuruldu.

Oluklu balina popülasyonu avlanma nedeniyle azaldığı için bu tür, nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında sınıflandırıldı ve Deniz Memelilerini Koruma Yasası kapsamında koruma altına alındı.

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09/01/2023 10:23