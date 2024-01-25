ABD'de nitrojen gazıyla ilk idam bugün denenecek

Amerikalı mahkum Kenneth Smith'in bugün, 1988 yılında kiralık katil olarak işlediği bir cinayet nedeniyle, Alabama'daki hapishanede nitrojen gazıyla infaz edileceği bildirildi.

Eyalet mahkemesinin kayıtlarında, Alabama'da nitrojen gazıyla idam yönteminin ilk defa deneneceği bilgisi yer alırken, literatürde "nitrojen hipoksisi" olarak geçen infaz yönteminin nasıl uygulanacağı hakkında detay paylaşılmadı.

ABD Yüksek mahkemesi dün, Smith'in avukatlarının idam kararına itiraz için ikinci kez gönderdiği dilekçeye olumsuz yanıt vermişti.

Smith, 2022'de zehirli enjeksiyonla idam edilmek istenmiş fakat yetkililer idam emrinin süresi dolmadan damar yolu açamadığı için mahkum bu girişimden sağ kurtulmuştu.

ABD'de daha önce denenmemiş bir infaz yöntemini uygulamak isteyen Alabama eyalet yöneticilerinin kararı tartışmalara neden olmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları 3 Ocak'ta yaptıkları yazılı açıklamada, Smith'in yaklaşmakta olan infazıyla ilgili endişelerini dile getirmiş, bunun "ciddi acı veya ıstırap veren cezalarla" ilgili ABD'nin taraf olduğu "İşkenceye Karşı BM Sözleşmesi" kurallarına aykırı olduğunu belirtmişti.