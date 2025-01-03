ABD'de norovirüs alarmı: Vakalarda alışılmadık artış

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) verilerine göre, 5 Aralık itibarıyla sadece bir hafta içinde 91 norovirüs vakası kaydedildi. Bu sayı, 2020'nin aynı döneminde sadece 2 vaka olarak rapor edilmişti. Geçtiğimiz yıllardaki en yüksek erken dönem vaka sayısı ise 56’ydı.

CDC’nin açıklamasına göre artışın sebebi tam olarak bilinmiyor, ancak salgınların belirli bölgelerde yoğunlaştığı görülüyor. Minnesota’da Aralık ayında bildirilen 40’tan fazla vaka, eyaletin normalde gördüğü sayıların neredeyse iki katı.

Minnesota Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Direktörü Jessica Hancock-Allen, yılbaşı öncesinde yaptığı açıklamada, halkı hastalığın yayılmasını önlemek için dikkatli olmaya çağırdı:

“Norovirüs salgınlarındaki bu artışın farkında olunmasını ve hastalığın aileye veya arkadaşlara bulaşmasını önlemek için gerekli adımların atılmasını istiyoruz.”

Norovirüs nedir?

Norovirüs, griple karıştırılmaması gereken bir virüstür. Gastrointestinal enfeksiyonlara yol açarak kusma, ishal, mide ağrısı ve ateş gibi belirtilere neden olur. Genellikle 1 ila 3 gün süren bu hastalık, özellikle kış aylarında artış gösterir.

Hastalık en sık enfekte kişilerle doğrudan temas yoluyla bulaşır. Ancak bozulmuş gıda veya içecekler de virüsü taşıyabilir. Virüs, düşük sıcaklıklara dayanıklı olduğundan, kış aylarında daha yaygındır.

CDC’ye göre, enfekte bir kişi henüz semptom göstermeden saatler önce bulaşıcı hale gelir ve iyileştikten sonra haftalarca bulaşıcılığını sürdürebilir. Bu da hastalığın fark edilmeden yayılmasına neden oluyor.

Uzmanlardan tavsiyeler

Halk sağlığı yetkilileri, norovirüs hastalarına semptomlar geçtikten sonra en az iki gün evde kalmalarını ve bol sıvı tüketerek kaybettikleri suyu telafi etmelerini öneriyor.

Hastalanmayan kişiler için ise sabun ve sıcak su ile elleri yıkamak en etkili korunma yöntemi olarak gösteriliyor. Uzmanlar, çoğu el dezenfektanının norovirüsü öldürmediği konusunda uyarıyor.

Virüs, yüzeylerde haftalarca canlı kalabildiği için temas sonrası bu alanların derhal dezenfekte edilmesi gerekiyor.

CDC, temizlik için 1.000 ila 5.000 ppm konsantrasyonunda klor bazlı bir çözelti kullanılmasını ve bu solüsyonun yüzeyde en az 5 dakika bekletilmesini tavsiye ediyor. Ardından yüzey, sabun ve sıcak suyla tekrar temizlenmeli.

Vaka sayılarında yeni rekorlar bekleniyor

5 Aralık itibarıyla Ağustos ayından bu yana toplam vaka sayısı yaklaşık 500’e ulaştı.

Henüz Aralık ayının geri kalan verileri açıklanmamış olsa da, tatil dönemindeki yoğun buluşmaların virüsün yayılmasına zemin hazırladığı düşünülüyor.