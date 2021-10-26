ABD'de öğrenciye terörist benzetmesi yapan öğretmen açığa alındı

ABD'nin New Jersey eyaletinde Müslüman öğrencisine terörist benzetmesi yapan matematik öğretmeni açığa alındı.

ads ads ads ads
26/10/2021

ads
ads
ads
ABD'de öğrenciye terörist benzetmesi yapan öğretmen açığa alındı

ABD'nin New Jersey eyaletinde Müslüman öğrencisine terörist benzetmesi yapan matematik öğretmeni açığa alındı.

New Jersey'in Bergen ilçesindeki Ridgefield Memorial Lisesi yönetimi, Müslüman öğrencisine sınıf içinde "Teröristlerle pazarlık yapmayız." diyen öğretmen hakkında soruşturulma başlatıldığı ve süreç tamamlanıncaya kadar okuldaki görevinden el çektirildiğini açıkladı.

Ridgefield Devlet Okulları Geçici Müfettişi Letizia Pantoliano, yaptığı açıklamada "Ridgefield Okul Bölgesi, herhangi bir öğrenciye veya personele karşı bir ayrımcılığa kesinlikle tolerans göstermez, öğrencilerin ve personelin ırk, din, ulusal köken ve cinsel yönelimlerinin benimsendiği kapsayıcı bir ortam oluşturmaya çalışır" ifadesi yer aldı.

Terörist benzetmesi yaptı

Öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığı ve derhal açığa alındığını belirten Pantoliano, okul yönetiminin söz konusu öğretmene karşı her türlü yasal yolları kullanacağını söyledi.

Arap asıllı Müslüman lise öğrencisi Mohammed Zubi geçen hafta ders esnasında matematik öğretmenine "Ödevimin kalanını evde tamamlayabilir miyim?" diye sorunca, "Teröristlerle pazarlık yapmayız" cevabıyla karşılaşmıştı.

 

26/10/2021 09:10
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: ABD, İslam Düşmanlığı, Öğretmen, amerika
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.