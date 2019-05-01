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ABD'de öldürülen Türk akademisyenin katil zanlısı yakalandı

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01/05/2019

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ABD'de öldürülen Türk akademisyenin katil zanlısı yakalandı

ABD'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Darcan'ın katil zanlısının yakalandığı bildirildi.

ABD'de iki yıl önce balayı tatili için gittiği Florida  eyaletindeki tatil köyünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Boğaziçi  Üniversitesinden öğretim üyesi Doç. Dr. Osman Darcan'ın katil zanlısının  yakalandığı bildirildi.

Florida eyaleti Orange County Şerif Ofisinden yapılan açıklamada,  Orlando'daki bir tatil köyünde işlenen cinayetle ilgili 27 yaşındaki Troy  Sparrow'un gözaltına alındığı belirtildi.

Sparrow'un birinci derece cinayetle suçlandığı bildirildi.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi  olarak görev yapan Doç. Dr. Darcan, balayı için geldiği tatil köyünde, eşinin  çantasını çalmak isteyen bir kişiye müdahale etmek isterken silahla vurularak  hayatını kaybetmişti.

 

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TAGS: ABD’de öldürülen Türk akademisyenin katil zanlısı yakalandı, haber, kıbrıs
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