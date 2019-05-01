ABD'de öldürülen Türk akademisyenin katil zanlısı yakalandı

ABD'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Darcan'ın katil zanlısının yakalandığı bildirildi.

ABD'de iki yıl önce balayı tatili için gittiği Florida eyaletindeki tatil köyünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Boğaziçi Üniversitesinden öğretim üyesi Doç. Dr. Osman Darcan'ın katil zanlısının yakalandığı bildirildi.

Florida eyaleti Orange County Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, Orlando'daki bir tatil köyünde işlenen cinayetle ilgili 27 yaşındaki Troy Sparrow'un gözaltına alındığı belirtildi.

Sparrow'un birinci derece cinayetle suçlandığı bildirildi.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Darcan, balayı için geldiği tatil köyünde, eşinin çantasını çalmak isteyen bir kişiye müdahale etmek isterken silahla vurularak hayatını kaybetmişti.