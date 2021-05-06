ABD’de ortaokula silahlı saldırı

ABD’nin Idaho eyaletinde bulunan bir ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda 2’si öğrenci 3 kişi yaralandı.

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06/05/2021

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ABD’de ortaokula silahlı saldırı

ABD'nin Idaho eyaletinde bulunan Rigby ilçesindeki Rigby Ortaokulu’na kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 2'si öğrenci 3 kişi yaralanırken, yaralıların hayat tehlikesi bulunmadığı aktarıldı. Saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Jefferson Okul Bölgesi Müfettişi Chad Martin yaptığı açıklamada, “Bugün bir okul bölgesinin yaşayabileceği en kötü kabusu yaşadık. Burada Rigby Ortaokulu’na ateş açıldı. Şimdiye kadar bildiğimiz şey, tetikçinin yakalandığı ve öğrenciler için başka bir tehdidin olmadığı” dedi.

Saldırının ardından okuldaki tüm öğrenciler tahliye edilirken, velilere durumla ilgili haber verildiği açıklandı.

06/05/2021 22:24
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TAGS: ABD, silahlı saldırı
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