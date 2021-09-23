ABD'de Pfizer/Biontech aşısının üçüncü dozuna onay

Pfizer/Biontech aşısının destek dozu 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunanlar ve riskli işlerde çalışanlar için FDA'den onay aldı.

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23/09/2021

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ABD'de Pfizer/Biontech aşısının üçüncü dozuna onay

Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısının üçüncü dozunun ABD’de onaylandığı bildirildi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozunu, 65 yaş üzeri, kronik hastalığı bulunanlar ve riskli işlerde çalışanlar için onayladığını duyurdu.

Duyuruda aşının üçüncü dozunun, ikinci dozdan altı ay sonra yapılması tavsiye edildi.

ABD Başkanı Joe Biden geçen ay FDA ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) onay vermesi durumunda 16 yaş ve üzeri herkese üçüncü doz aşı yapılmasını planladıklarını açıklamıştı.

CDC’den bu hafta üçüncü doz konusunda karar bekleniyor.

23/09/2021 08:21
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TAGS: ABD, Pfizer/Biontech, aşı, üçüncü doz, onay, haberkıbrıs,
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