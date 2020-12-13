ABD’de Pfizer’ın Covid-19 aşılarının dağıtımı başladı

ABD’de Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının dağıtımı başladı

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13/12/2020

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ABD’de Pfizer’ın Covid-19 aşılarının dağıtımı başladı

ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) onay alan Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısının bulunduğu TIR'lar Michigan'daki merkezden dağıtım için yola çıktı. Milyonlarca doz aşı, nakliye tesislerine ve havalimanlarına götürülmek üzere sıcaklık kontrollü termal konteynerlere yüklendi.

ABD’li ilaç şirketi Pfizer, kargo şirketleriyle yapılan çalışmayla ilk teslimatın tamamının 2 gün içerisinde tamamlanabileceğini açıkladı. Toplam 2,9 milyon doz aşı 50 eyalete dağıtılacak ve 21 gün sonra yine aynı bölgelere 2.9 milyon doz daha aşı ulaştırılacak. Acil durumlar için Michigan'deki Portage kentinde yer alan tesiste yaklaşık 500 bin aşı yedek olarak bekletilecek.

 

13/12/2020 16:50
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TAGS: ABD’de Pfizer’ın Covid-19 aşılarının dağıtımı başladı, haberkibris, korona aşısı,
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