ABD'de polis helikopteri düştü: 6 yaralı

ABD'de polis helikopterinin ormanlık alana düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

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20/03/2022

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ABD'de polis helikopteri düştü: 6 yaralı

Los Angeles County İtfaiye Departmanından yapılan açıklamaya göre, Los Angeles Şerif Departmanına ait bir helikopter, Angeles Ulusal Ormanı'na düştü.

Şerif Alex Villanueva, Angeles Ulusal Ormanı'na düşen helikopterden 6 kişinin yaralı olarak çıkarıldığını ve birinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Yaralılar, tedavi edilmek üzere Pomona Valley Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

20/03/2022 10:56
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TAGS: ABD, polis helikopteri
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