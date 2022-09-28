ABD'de polis oyuncak silahlı genci öldürdü!

The Mirror'un haberine göre; ABD'de 19 yaşındaki Luis Herrera, annesini de dövdüğü iddia edilen sarhoş babası tarafından kendisine vurulduğunu iddia ettikten sonra polisi aradı.

İki polis olay yerine intikal etti. Polisler kapıya geldiklerinde “siyah bir tüfek gibi görünen” silahla bir genç kapıya çıktı.

Polisin vücut kamerası görüntülerinde, memurlardan birinin Luis'e nesneyi indirmesi talimatını verdiği ve bağırdığı duyuldu. Polis Luis'e "Hey, hey, bırak o elindekini" diyerek seslendi.

Polislerin tüm ikazına rağmen elindeki Airsoft silahını bırakmayan 19 yaşındaki genç defalarca polis kurşununa maruz kaldı.

Vurulan gencin annesi, "O benim oğlum, elindeki silah oyuncak" diye bağırsa da polis gencin yanına kimseyi yaklaştırmadı. Luis'in babası oğlunun yanına gitse de polis eve dönmesini istedi.

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28/09/2022 10:39