ABD'de polis şiddeti: Silahsız siyah genci önce evine bıraktı, sonra da vurdu

Isaiah Brown, geçen hafta elindeki telefonu silah zanneden polis tarafından vurularak yaralanmıştı

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27/04/2021

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ABD'de polis şiddeti: Silahsız siyah genci önce evine bıraktı, sonra da vurdu

ABD'nin Virginia eyaletinde geçen hafta bir siyahı elindeki telefonu silah sanarak yaralayan polisin, vurduğu kişiyi olaydan hemen önce evine bıraktığı ortaya çıktı.

32 yaşındaki siyah ABD'li Isaiah Brown, çarşamba günü elinde ev tipi kablosuz telefonla evinin önünde durduğu sırada polis tarafından vurularak yaralanmıştı.

Hastanede tedavi altına alınan Brown'un avukatı, müvekkilinin polis tarafından eve bırakıldıktan sonra kardeşiyle tartışarak 911'i aradığını, bu sırada telefonu silah zanneden polis tarafından vurulduğunu söyledi.

Telsiz kayıtlarında polisin Brown'a "Üzerinde silah var mı?" diye sorduğu ve "Hayır" yanıtını aldığı halde "Elinde silah var. Silahı bırak" diye bağırdığı, bu sırada silahın ateşlendiği duyulabiliyor.

NBC televizyonu, Brown'u vuran polisin olaydan yaklaşık bir saat önce onu arabasının bozulması sonrasında benzin istasyonundan evine bıraktığını bildirdi.

CNN'e konuşan emniyet yetkilileri de bu bilgiyi doğruladı.  


Independent Türkçe, NBC, CNN

27/04/2021 10:17
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TAGS: ABD, polis şiddeti, siyahi
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