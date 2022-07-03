ABD’de robot taksiler yolu kapattı

Bir Reddit kullanıcısının paylaştığı fotoğraflarda en az 6 aracın Gough Caddesi'yle Fulton Caddesi'nin kesiştiği noktadaki yolda şeritleri tıkadığı görülüyor.

Şirketten yapılan açıklamada araçların kümelenmesine ve aniden durmasına neden olan bir hata tespit edildiği, sorunun giderildiği ve olayda hiç kimsenin zarar görmediği belirtirken, aksaklıktan etkilenen yurttaşlardan özür dilendi. Daha sonra yetkililer olay yerine gelip araçları manuel olarak kontrol edip yoldan çekti.

Görüntüler akıllara distopik bilimkurgu hikayelerini de getirdi. Paylaşıma yorum yapan Reddit kullanıcılarından biri "Ah, olamaz, aralarında plan kuruyorlar" derken, bir diğeri de "İşte her şey böyle başlıyor" diye yazdı.

Bir başka kullanıcıysa son dönemde ABD'de Starbucks ve Amazon'daki işçilerin örgütlenmesine göndermede bulunarak "Sendikalaşıyorlar" dedi. Robot taksiler ilk kez kasımda tanıtılmış ve şubatta hizmet vermeye başlamıştı.

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03/07/2022 15:12