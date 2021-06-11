ABD'de sahili işgal eden siyah yapışkan maddenin gizemi çözüldü

ABD'nin Maine eyaletinde bir sahile gelen ziyaretçileri şaşkınlığa uğratan siyah, yapışkan maddenin milyonlarca ölü böcekten oluştuğu ortaya çıktı.

Wells Beach'e gidenler plaj zemininin ayaklarını ve kumu lekelediğini gördükten sonra bilim insanları gizemli maddenin ne olduğunu anlamak için işe koyuldu.

Düzenli ziyaretçiler maddeyi plajda ilk kez 6 Haziran Pazar günü gördüklerini bildirdi. Ed Smith gibi bazı kişiler ertesi gün plaja tekrar gidince yine aynı şeyle karşılaştı.

Smith, Portland Press-Herald gazetesine "Mavi Dawn (bulaşık sabunu) ve süngerle küvetimin kenarına oturdum ama ayaklarımın altındaki lekeyi çıkaramadım" dedi.



Fotoğraf çekip numune topladığı daha fazla araştırmadan sonra Smith, zehirli olabileceği endişesiyle bulgularını Çevre Koruma Departmanı'na gönderdi.

Maine Jeoloji Derneği'nde çalışan deniz biyoloğu Steve Dickson, yapışkan maddenin milyonlarca böceğin cesedi olduğunu tespit etti.

Bu, Dickson'ın olağanüstü bulduğu bir keşifti.

Dickson “35 yıllık hayatımda böyle bir şeyi ne gördüm ne de duydum" dedi.

Normalde yılın bu zamanında sahilde çok fazla deniz yosunu (kıyıya vurmuş halde) olduğu ve çürüyen yosunlar etrafına sineklerin üşüştüğüne dair telefonlar alırız. Bu öyle değildi.

Yakınlardaki York Beach'te de benzer manzaralar görüldüğünü fakat başka bir yerde benzer bir olay yaşandığını duymadığını söyledi.

Maine Tarım, Koruma ve Orman Departmanı sözcüsü Jim Britt, Boston Globe'a bunun büyük olasılıkla “çürüyen deniz yosunuyla beslenen zararsız yosun sineği” ve siyah maddenin “yediklerinden ötürü doğal olarak ortaya çıkan pigment" olduğunu söyledi.

Independent Türkçe

çeviren: İrem Oral

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11/06/2021 15:11