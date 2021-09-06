ABD'de salgında son durum

Kalabalık nüfusuyla salgınla en çok mücadele eden ülkelerin başında gelen ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı giderek artmaya devam ediyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 39 milyon 946 bini aştı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 754 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 648 bin 474'ye çıktı.

California, 4 milyon 418 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 703 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 352 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 66 bin 470 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 58 bin 420, New York'ta 54 bin 420 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 74'ünden fazlası en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 74'ünden fazlasına en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 206 milyon 908 binden fazla kişiye ilk doz, 175 milyon 968 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

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06/09/2021 20:08