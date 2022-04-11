ABD'de seçime katılan Mehmet Öz mal varlığını açıkladı

ABD’de Pennsylvania Senatörü olmak için seçime giren ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz’ün mal varlığı kamuya açıklandı.

ABD’deki ününü sunduğu televizyon programına borçlu olan 61 yaşındaki Öz, Cumhuriyetçi Parti adayı olarak seçim yarışına girince resmi belgelerde serveti ile ilgili bilgiler ortaya çıktı.

Senato formları, adayların yalnızca geniş bir varlık ve borç yelpazesini bildirmelerini gerektirdiği için tam rakam bilinmemekle birlikte Dr. Öz’ün eşiyle birlikte servetinin, 104 milyon ile 422 milyon dolar arasında olduğu öğrenildi. ABD medyasına göre Öz’ün çok daha fazla mal varlığı bulunuyor ve bu, seçilirse onu Senato'nun en zengin üyelerinden biri yapacak.

BORÇLAR AİLE İÇİNDE

Öz çiftinin toplam borçları 8 milyon ila 36 milyon dolar arasında değişiyor, ancak bunların neredeyse tamamı aile güvenine dayanıyor, Dr. Öz'ün annesi ve kayınpederine olan borçlar. Öz’ün Amerikan çok uluslu finansal hizmetler şirketi Charles Schwab'a 1 ila 5 milyon dolar arasında borcu olduğu da görüldü.

MEDYADAN 10 MİLYON DOLAR KAZANDI

Mal varlığı raporu, Dr. Öz’ün yalnızca geçen yıl, çoğunlukla medya şirketi aracılığıyla yaklaşık 10 milyon dolar kazandığını gösteriyor. Rapora göre 1,6 milyon ila 10 milyon dolarlık artı geliri, yatırımlardan ve diğer kaynaklardan geldi.

The Hollywood Reporter’ın haberine göre ünlü kalp cerrahı, Dr. Oz Show adlı TV programından yılda 2 milyon dolar kazandı. Programın yapımcısı da olan Dr. Öz, kazancına ek olarak yılda 194 bin dolar daha maaş aldı.

TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKACAK

Dr. Öz, Pensilvanya eyaletinden Cumhuriyetçilerin adayı olarak Senato'ya girmesi halinde Türk vatandaşlığından ayrılacağını açıklamıştı. Öz bu açıklamayı Cumhuriyetçi partideki rakibi David McCormick'in nereye ait olduğunu sorgulaması üzerine yapmıştı.

ABD'de bir Türk ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Öz, seçilirse Senato'ya giren ilk Müslüman olacak.

McCormick, Öz'ün neden ABD ordusu yerine Türk ordusunda askerliğini yaptığını sorgulamıştı.Aynı zamanda ABD kamuoyunda Öz'ün seçildiği takdirde bir Türk vatandaşı olarak nasıl güvenlik brifingi alabileceğine dair tartışmalar yürütülüyordu.

ANNESİ İÇİN HALA ÇİFTE VATANDAŞ

Kampanyasını Öz'ün nereye ait olduğunu sorgulamak üzerine kurgulayan Cumhuriyetçi McCormick'in baskısı üzerine Öz bir açıklama yayımlamış, çifte vatandaşlığının kampanya kapsamında dikkat dağıtmaya başladığını, bunun üzerine ailesiyle yaptığı görüş alışverişi sonucunda senatör seçilmesi halinde Türk vatandaşlığından ayrılacağını belirtmiştti.

Öz, Türk vatandaşlığından şimdiye kadar çıkmamasının en büyük sebebinin Alzheimer tedavisi gören annesi olduğunu dile getirmiş, annesinin sağlığıyla ilgili Türkiye'de bir karar alması gerekirse yasal yetkiye sahip olmak için şimdiye kadar Türk vatandaşı kaldığını aktarmıştı.

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11/04/2022 09:10