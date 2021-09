ABD'de sel: Can kaybı artıyor

ABD'nin New York kentinde aşırı yağışların yol açtığı sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. New York, New Jersey ve Pennsylvania'da şu ana kadar 14 kişi hayatını kaybetti.

New York Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, fırtına ve selin etkili olduğu New York'ta 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

New Jersey'de ise bir apartmanda 5 kişi ölü bulundu. Ayrıca, eyaletin Passaic kentinde aracı sular altında kalan 1 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Twitter'dan yaptığı açıklamada, aşırı yağışlar nedeniyle New York'ta olağanüstü hal ilan edildiğini bildirdi.

02/09/2021 19:37