ABD'de seyahatlerde maske zorunluluğu eylüle kadar uzatıldı

ads ads ads ads
01/05/2021

ads
ads
ABD'de seyahatlerde maske zorunluluğu eylüle kadar uzatıldı

ABD'de COVID-19 salgını nedeniyle uçak, tren, otobüs ve diğer toplu taşıma araçlarında yolculuk edenlere getirilen maske takma zorunluluğunun eylüle kadar uzatıldığı açıklandı. Düzenlemeyi ihlal edenlere 1500 dolara kadar para cezası uygulanacak.

Ulaştırma Güvenliği İdaresi, 1 Şubat'ta ilan edilen ve 11 Mayıs'ta süresinin dolması beklenen düzenlemenin 13 Eylül'e kadar geçerli olacağını duyurdu.

Düzenlemeye göre uçak, tren, otobüs ve diğer toplu taşıma araçları ile havaalanları ve tren istasyonlarında maske takma zorunluluğu bulunuyor.

1500 dolar ceza

Düzenlemeyi ihlal edenlere 1500 dolara kadar para cezası uygulanacak.

2 yaşından küçük çocuklar ve bazı engelli bireyler düzenlemeden muaf tutulacak.

 

01/05/2021 13:54
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS:  ABD,  Koronavirüs , Koronavirüs Tedbirleri , Maske
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.