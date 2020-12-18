ABD'de siber saldırılar sürüyor

Bilgisayar korsanlarının, ABD Enerji Bakanlığı ve nükleer silahlardan sorumlu Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi'nin ağlarına da erişmiş olduğu ortaya çıktı.



Amerikan medyasına konuşan Amerikalı yetkililer, birçok ABD kurumuna siber saldırı düzenleyen korsanların, ABD Enerji Bakanlığı'nın ve Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi'nin bilgisayar ağlarına da eriştiğine ilişkin belirtiler olduğunu açıkladı.



İki kurumun yetkilileri söz konusu siber saldırıya ilişkin brifing aldıktan sonra, Kongre'nin ilgili komitelerine bu konuda tebligatların gönderildiği belirtildi.



Hükümete yakın kaynaklar, Federal Enerji Düzenleme Komisyonu'nun (FEDK) Yeni Meksika ve Washington eyaletlerindeki Sandia ve Los Alamos nükleer laboratuvarlarında ve ayrıca Nükleer Güvenlik İdaresi'nin Güvenli Nakliyat Ofisi'nin ağlarında şüpheli faaliyetler tespit edildiğini ifade etti.



Bu kurumlara yönelik saldırının boyutlarına ilişkin detay verilmezken, korsanların FEDK'nin ağlarına daha fazla zarar verdiği kaydedildi.

FEDK'nin Siber Güvenlik ve Alt Yapı Güvenlik Ajansı'ndan (CISA) yardım istediği ancak ajansın, FEDK için kaynak ayıramayacak derecede yoğun olduğunu bildirdiği ifade edildi.



Enerji Bakanlığı Sözcüsü Shaylyn Hynes, korsanların, henüz kritik savunma sistemlerine erişmediğini belirterek, "Şu anda yürütülen incelemede, zararlı yazılımın, iş ağlarında izole edildiğini ve Nükleer Güvenlik İdaresi dahil, bakanlığın ulusal güvenlik işlevi bakımından hayati görevleri etkilemediğini öğrendik." dedi.



ABD hükümetini alarma geçiren kapsamlı siber saldırıya ilişkin, CIA, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (ODNI) yaptığı ortak açıklamada, söz konusu saldırıdan, birkaç gün önce haberdar oldukları kaydedilmişti.



Enerji Bakanlığı'nın yanı sıra, Hazine ve İç Güvenlik Bakanlıklarının da Rusya merkezli olduğundan şüphelenilen korsanların siber saldırılarına maruz kaldığı biliniyor.



SİBER SALDIRI SENATO'NUN GÜNDEMİNDE



ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi James Inhofe ile Kıdemli Üyesi Demokrat Jack Reed, ülkenin birçok kurumuna yönelik yapılan siber saldırıların "ciddi, karmaşık ve devam etmekte" olduğunu açıkladı.



ABD'de nükleer silahlardan sorumlu Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi başta olmak üzere birçok bakanlık federal kuruma yönelik gerçekleştirilen siber saldırı girişimi, infial yaratmaya devam ediyor.



Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Inhofe ile Komitenin Kıdemli Üyesi Demokrat Reed, konuyla ilgili yönetim yetkililerinden aldıkları brifingden sonra ortak açıklama yaptı.



Açıklamada, "ABD'ye karşı, ciddi, karmaşık ve devam eden siber saldırı konusunda ilk bilgileri aldık. Federal kurumlar ve büyük şirketler dahil, ABD'nin siber savunma sistemlerini ihlal eden büyük siber korsanlık girişimi hakkında daha bilmediğimiz çok şey var. Ancak siber erişimin devam ettiğini ve Rus istihbarat operasyonunun izlerini taşıdığını biliyoruz" ifadeleri kullanıldı.



İki senatör, ABD yönetimine, bu girişime karşı gerekli adımları atması çağrısında bulunurken ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkenin siber güvenlik kabiliyetini geliştirmek için ayrılan fon ile Kongre'den geçen hafta geçen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı bir an önce onaylaması gerektiğini vurguladı.



Şu ana kadar elde edilen bilgilere göre, ABD Hazine, Ticaret, Enerji ve İç Güvenlik Bakanlıklarının yanı sıra, Nükleer Güvenlik İdaresi ve birçok federal kurum ile özel şirketin ağlarına korsanlarca erişim sağlandığı biliniyor.

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18/12/2020 09:12