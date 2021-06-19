ABD'de sıcaklık alarmı: “Acil durum” ilan edildi

ABD'nin batı eyaletlerinde aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

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19/06/2021

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ABD'de sıcaklık alarmı: “Acil durum” ilan edildi

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, ülkenin batı ve güneyinde 50 milyon kişiyi etkileyen aşırı sıcak hava dalgası için ölüm tehlikesi uyarıları yaparken, sıcaklardan en fazla etkilenen eyaletlerin başında gelen California'da "acil durum" ilan edildi.

California Valisi Gavin Newsom, eyalet genelinde ortalama 43 santigrat derece civarında seyreden sıcak hava dalgası altında elektrik sistemlerindeki endişe nedeniyle pazar gününe kadar acil duruma geçtiklerini kaydetti.

California Üniversitesinden iklim bilimcisi Park Williams, CNN’e yaptığı açıklamada, bölgedeki kuraklığa da dikkat çekerek, "Aşırı sıcak dalgalar batı yakasında, toprağın kuru olmasından dolayı gittikçe kötüleşiyor. Yaz sonuna kadar bu şekilde 4-5 aşırı sıcak dalga görebiliriz." diye konuştu.

Eyaletin en sıcak noktası Ölüm Vadisi (Death Valley) olarak bilinen ulusal parkta ise sıcaklığın 54 santigrat derecenin üzerine çıktığı kaydedildi.
California'nın dışında, Arizona, Utah, Montana ve İdaho gibi civar eyaletlerde de sıcaklıkların günlük bazda rekor seviyelere ulaştığı, aşırı sıcakların hafta sonu da tehlikeli boyutta seyredeceği uyarısı yapıldı.

19/06/2021 09:59
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TAGS: Dünya, Aşırı sıcak, ABD, hava durumu
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