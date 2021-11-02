ABD'de şiddet olaylarının bilançosu ağır

Amerikan ABC televizyonunun devlet kurumlarından derleyerek "Silah Şiddetini Yeniden Düşünmek" adıyla yayımladığı raporda, tüm kalemler hesaplandığında silahlı şiddet olaylarının ülkeye maliyetinin 300 milyar dolara yaklaştığı kaydedildi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) istatistiklerine göre, ABD'de son beş yılda 194 binden fazla ve yılda ortalama 39 bin ölümle sonuçlanan silahlı şiddet olayı gerçekleşti.

ABD Devlet Hesap Verebilirlik Ofisi (GAO) sağlık hizmetleri ekibinin yöneticisi Carolyn L. Yocom, ülkedeki silahlı şiddetin bir yıllık maliyetinin kapsamlı şekilde analiz edilmediğini, konuya "çözüm arayan politika yapıcılar için en önemli öncelik olmadığını" söyledi.

İlk tıbbi müdahale maliyetlerinin, toplamın sadece küçük kısmını oluşturduğunu ifade eden Yocom, silahlı şiddetten kurtulanların da rehabilitasyon, ilaç ve diğer tıbbi testler gibi özel veya kamu sigortası kapsamına girmeyen tedavilerle ilgili masraflarla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Maliyet dar gelirlilerin omzuna yükleniyor

GAO'nun haziran raporunda 2016-2017 verilerine göre, her yıl acil servis ve ambulans hizmetleriyle silahlı vakalarla bağlantılı diğer acil hastane bakım giderlerine 1 milyar dolardan fazla harcandığı ortaya çıktı.

Raporda söz konusu giderlerin, sağlık yardımı alan dar gelirli hastaların bu iki yıllık maliyetinin yüzde 60'ından fazlasını oluşturduğuna, bunun da silahlı şiddet vakalarının yükünü en yoksul vatandaşların çektiği anlamına geldiğine vurgu yapıldı.

Everytown for Gun Safety isimli kuruluşun verdiği bilgilerde ise silahlı şiddet olaylarında ilk tıbbi müdahale maliyetlerinin yıllık 3,5 milyar dolar civarında olduğu ancak yaşam kalitesi, iş gücü ve gelir kaybı ile kolluk kuvvetleri ve mahkeme masraflarıyla bu rakamın 10 milyar doları aştığına dikkati çekildi.

Kuruluş karşılaştırma için İmar ve Kentsel Gelişim Dairesinin yıllık 69 milyar dolar bütçesine karşın, Gazi İşleri Dairesine ayrılan paranın 279 milyarı bulduğu bilgisini paylaştı.

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02/11/2021 21:28