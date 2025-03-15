ABD'de şiddetli fırtınalar ülkenin orta ve güney kesimlerini olumsuz etkiliyor

ABD'de şiddetli fırtınalar, ülkenin orta ve güney kesimlerinde hayatı felç ederken, Texas eyaletinde fırtınaya bağlı sebeplerle 3 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'de olumsuz hava koşulları, Texas, Missouri, Oklahoma, Mississippi ve Alabama eyaletleri başta olmak üzere ülkenin büyük kısmını etkisi altına aldı.

Eyalet yetkililerinden Cindy Barkley, Texas'ın Amarillo bölgesinde toz fırtınasının yol açtığı trafik kazalarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, tozdan dolayı görüş kabiliyetinin neredeyse sıfıra indiğini ifade etti.

Oklahoma'da ise, olumsuz hava koşulları eyalette 130'dan fazla yangına neden olurken, bazı bölgelerde tahliye emirleri verildi.

Şiddetli rüzgarlar ve toz fırtınaları ülke genelinde ağaçları ve elektrik hatlarını devirirken, elektrik kesintilerine de sebep oldu.

Alabama, Kansas ve Missouri'de şiddetli hava koşulları ve yangın tehdidi nedeniyle acil durum bildirileri yayınlandı.

Meteoroloji yetkilileri, şiddetli fırtınanın hafta sonu devam edeceğini öngörürken, Mississippi ve Alabama'da kasırganın etkili olacağını tahmin ediyor.

Yetkililer ayrıca ani sellere ilişkin de uyarıda bulunuyor.