ABD'de şiddetli kar sebebiyle 3 binden fazla uçuş iptal edildi
ABD'nin doğusunda şiddetli kar yağışı nedeniyle ülkenin en yoğun havalimanlarından bazılarında 3 binden fazla uçuş iptal edildi.
29/01/2022
ABD'de Maine, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Delaware, Maryland ve Virginia olmak üzere 10 eyalette kar fırtınası uyarısı yapıldı.
Şiddetli kar yağışı sebebiyle bu eyaletlerdeki havalimanlarında 3 binden fazla uçak seferi iptal edildi.
Demir yolunda da hizmetler sınırlandırıldı
Amtrak demir yolu şirketi, Boston-Washington arasındaki hizmetlerini askıya aldı veya sınırlandırdı.
Yetkililer, insanları yollardan uzak durmaları konusunda uyardı.