ABD'de şiddetli kar sebebiyle 3 binden fazla uçuş iptal edildi

ABD'nin doğusunda şiddetli kar yağışı nedeniyle ülkenin en yoğun havalimanlarından bazılarında 3 binden fazla uçuş iptal edildi.

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29/01/2022

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ABD'de şiddetli kar sebebiyle 3 binden fazla uçuş iptal edildi

ABD'de Maine, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Delaware, Maryland ve Virginia olmak üzere 10 eyalette kar fırtınası uyarısı yapıldı.

Şiddetli kar yağışı sebebiyle bu eyaletlerdeki havalimanlarında 3 binden fazla uçak seferi iptal edildi.

Demir yolunda da hizmetler sınırlandırıldı

Amtrak demir yolu şirketi, Boston-Washington arasındaki hizmetlerini askıya aldı veya sınırlandırdı.

Yetkililer, insanları yollardan uzak durmaları konusunda uyardı.

29/01/2022 11:00
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TAGS: ABD, kar, uçuş, hava
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