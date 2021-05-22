ABD’de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı

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22/05/2021

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ABD’de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı açıklandı. Polis, şüphelilere ilişkin bilgi paylaşmadı.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde silahlı saldırı düzenlendi.

Minneapolis polis teşkilatı tarafından Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, şehir merkezinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı açıklandı.

Şüphelilere ilişkin bilgi verilmedi

Yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği, 1 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Polisin olay yeri ve çevresinde tedbir aldığı belirtilirken şüphelilere ilişkin bilgi paylaşılmadı.

22/05/2021 14:55
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TAGS: ABD, silahlı saldırı
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