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ABD'de silahlı saldırı

Califorina'daki bir gece kulübünde ateş açıldı, en az yedi kişinin vurulduğu bildiriliyor

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29/10/2018

ABD'de silahlı saldırı

ABD'nin batı yakasındaki eyaleti California'da bir silahlı saldırı düzenlendi.

 

Riverside'daki bir gece kulübünde ateş açıldığı bildiriliyor. Amerikan basını, en az yedi kişinin kurşunlara hedef olduğunu ve yaralandığını duyurdu.

 

Saldırı, Sevilla Nightclub adlı eğlence mekanında gece yarısından hemen sonra gerçekleşti.

 

Polis, henüz hiçbir şüpheliyi gözaltına almış değil.

 

Silahlanmanın yoğun şekilde tartışıldığı ülkede son olarak bir sinagog hedef alınmıştı. Pittsburgh kentindeki sinagoga giren saldırgan, 11 kişiyi öldürmüştü.

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TAGS: ABD’de silahlı saldırı, haber, kıbrıs,
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