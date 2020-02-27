ABD'de silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde bir fabrikaya silahlı saldırı düzenlendi.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, silahlı bir kişinin çevreye ateş açtığı, 6 kişinin hayatını kaybettiği ve saldırganın da ihtihar ettiği aktarıldı.

Milwaukee Polis Departmanının Twitter hesabından yapılan açıklamada ise polisin ''kritik bir olaya'' müdahale ettiği bildirildi ve vatandaşlardan o bölgeden uzak durmaları istendi.

Saldırının nedeni ve saldırganın kimliğine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Trump ölü sayısını 5 olarak açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da koronavirüsle ilgili düzenlediği basın toplantısında, Milwaukee kentindeki silahlı saldırıya ilişkin bir değerlendirme yaptı.

Amerikan medyasının ilk belirlemelere göre saldırgan dahil 7 kişinin öldüğü bilgisinden farklı olarak Trump, söz konusu saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Trump, "Aşağılık bir saldırgan tarafından vurularak öldürülen 5 kişinin ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı, yaralananlara da acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

27/02/2020 09:57