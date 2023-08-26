ABD'de silahlı saldırı: 7 yaralı

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26/08/2023

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ABD'de silahlı saldırı: 7 yaralı

ABD'nin Massachusetts eyaletinin başkenti Boston'da düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı.
ABD'de Boston polisi, Dorchester semtinde sabah saatlerinde silahlı saldırı yaşandığını ve 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

Polis memuru Michael Torigian, yaptığı açıklamada, yaralanan 7 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Olay yerinde ateşli silahların bulunduğu belirten Torigian, saldırıya ilişkin bazı kişilerin gözaltına alındığını kaydetti.

26/08/2023 21:30
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TAGS: ABD’de silahlı saldırı: 7 yaralı
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