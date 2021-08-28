ABD'de silahlı saldırı: 7 yaşında bir çocuk öldü
28/08/2021
ABD'den yine silahlı saldırı haberi geldi. Bir lise futbol maçı sırasında yaşanan olayda 7 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti, iki çocuk da yaralandı.
ABD'nin Pennsylvania eyaletinde, silahlı kişiler bir lise futbol maçının bitimiyle birlikte stadyum çevresindeki kalabalığa araçtan ateş açtı.
Açılan ateşte 3 çocuk yaralanırken, boynundan vurulan çocuklardan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Adı açıklanmayan kurbanın 7 yaşında bir kız çocuğu olduğu duyuruldu.
Saldırının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.