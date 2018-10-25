HABER KIBRIS

ABD'de silahlı saldırı:  Çok sayıda kişi vuruldu

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25/10/2018

ABD'de silahlı saldırı:  Çok sayıda kişi vuruldu

ABD'nin Kentucky eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu bildirildi.

ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Jefferson bölgesindeki bir markette silahlı saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Jeffersontown Polis yetkililerinden yapılan açıklamada, bir markette düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu belirtildi.

Olayda bir şüphelinin gözaltına alındığını kaydeden yetkililer, ölü ya da yaralı sayısına dair henüz açıklama yapmadı.

 

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TAGS: ABD’de silahlı, haber, kıbrıs, saldırı:  Çok sayıda kişi vuruldu
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