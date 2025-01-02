ABD'de silahlı saldırı: En az 11 kişi vuruldu

New York'un Queens kentinde bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda en az 11 kişi vuruldu. Görgü tanıkları, saldırganların olay yerinden kaçtığını söyledi.

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02/01/2025

ABD'de silahlı saldırı: En az 11 kişi vuruldu

CNN'in haberine göre, eyaletin Queens bölgesindeki gece kulübünde silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 11 kişi yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ABD, yeni yıla saldırıyla girdi

New Orleans'ın Bourbon Caddesi'nde de yeni yılın ilk saatlerinde aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, en az 35 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırgan, olay yerinde polisle girdiği silahlı çatışmada öldürülmüştü.

Amerikalı yetkililer, saldırganın Texas eyaletinden 42 yaşındaki "Shamsud Din Jabbar" adlı ABD vatandaşı ve eski asker olduğunu açıklamıştı.

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TAGS: ABD, silahlı saldırı, dünya
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