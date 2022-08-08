ABD'de silahlı saldırı paniği

ABD bir kez daha silahlı saldırı haberi ile gündemde. Ülkenin başkenti Washington DC'de Afrika asıllı ABD'lilerin özgürlüklerine kavuşmasının anıldığı bir sokak festivalinde silahlı saldırı yaşandı. Saldısıra 1 kişi öldü 1'i polis 3 kişi yaralandı. Silah seslerinin gelmesi ile birlikte festival alanındaki panik anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Afrika asıllı ABD'lilerin özgürlüklerine kavuşmasının anıldığı Juneteenth, kana bulandı.

Ülkenin başkenti Washington'da düzenlenen sokak festivali silahlı saldırıya sahne oldu.

Polis, Pazar gecesi şehir merkezindeki Moechella etkinliği sırasında silah sesleri duyulduğunu söyledi

Juneteenth, kapsamında düzenlenen sokak festivalinin yapıldığı bölgede meydana gelen olay sonucu 15 yaşındaki bir kişi vuruldu.

Polis vurulan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Saldırıda yaralananlar arasında iki yetişkin ve bir polisin de bulunduğu bildirildi. Yaralıların hepsinin durumunun ise stabil olduğu açıklandı.Metropolitan Polis Departmanı Şefi Robert J. Contee, silahlı saldırıya sahne olan Moechella etkinliğinin izinsiz düzenlendiğini belirtti.

Contee ayrıca Moechella organizatörlerinin sorumlu tutulup tutulmayacağı konusunda Başsavcı ile bir görüşme yapılacağının altını çizdi ve 'Şehrimizde izinsiz etkinlikler düzenleyen insanların hesap vermesini kesinlikle istiyoruz' dedi.

Contee, saldırıda herhangi bir kişinin hedef alınıp alınmadığının henüz bilinmediğini kaydetti.

Belediye Başkanı Muriel Bowser da etkinliğin izinsiz gerçekleştiğine vurgu yaptı ve bu nedenle gerekli önlemlerin alınmadığını belirtti.

ABD'deki silahlı Saldırı serisinde son olarak geçtiğimiz haftalarda Texas Eyaleti'nde bir ilkokul hedef alınmıştı. Saldırıda 19 çocuk ve 2 öğretmen öldürülmüştü.

Mayıs başında ise New York'ta bir süpermarkete giren saldırgan 10 kişiyi vurarak öldürdü.

ABD bitmek bilmeyen silahlı saldırılarla sarsılırken, bireysel silahlanma ve silah lobileri gündemin en çok tartışılan başlığı olmaya devam ediyor.

Biden, Texas'taki okul saldırısından sonra silahlanmaya karşı sert bir tutum göstermiş, söz konusu duruma artık bir son verilmesi gerektiğini söylemişti.

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08/08/2022 09:27