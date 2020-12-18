ABD'de şoke eden darbe iddiası!

ABD'de başkanlık seçiminin kaybedeni Donald Trump, hile yapıldığını öne sürerek seçimlerin tekrarlanmasını istemişti. Trump'ın itirazı reddedilirken eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, darbe iddiasını ortaya attı.

Daha önce Trump'ın Beyaz Saray'da kalmaya devam ederek, ikinci dönemini gerçekleştireceğini öne süren Flynn, bu kez seçimlere askeri müdahale olabileceğini söyledi. Trump'ın seçimlerde hile olduğu yönündeki iddialarını destekleyen Flynn, bu yolla kritik eyaletlerdeki seçimlerin yenilenebileceğini söyledi.

"TRUMP, SALINCAK EYALETLERE ASKER YERLEŞTİREBİLİR"

Newsmax'e konuk olan Flynn, Trump'ın çeşitli eyaletlerde seçimleri yeniden gerçekleştirmeye zorlayacak askeri imkanları olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Trump eğer isterse salıncak eyaletler için de emir verebilir, askeri imkanlara başvurabilir. Bunları eyaletlere yerleştirebilir ve temelde bu eyaletlerin her birinde seçimi yeniden yapabilir. Bu, emsalsiz değil. Ancak bu seçenekleri değerlendirir mi bilmiyorum. Seçim sonuçlarının ve bütünlüğünün bu şekilde gitmesine izin veremeyiz"

FLYNN'DEN SIKIYÖNETİM SÖZLERİ

Geçtiğimiz günlerde ABD Seçiciler Kurulu, Joe Biden'ı ABD'nin 46'ıncı başkanı olarak resmen onaylamıştı. Seçimleri ordu müdahalesiyle yenileme seçeneğine ilişkin ısrarını sürdüren Flynn, "Bu insanlar sanki hiç yapmadığımız bir şeymiş gibi sıkıyönetim hakkında konuşuyorlar. 64 kez sıkıyönetim tesis edildi" ifadelerini kullandı.

SALINCAK EYALET NEDİR?

Bu eyaletlerin başkanlık seçimlerindeki oyları salıncak gibi gidip geldiği için bu adla adlandırılmaktadırlar. ABD'nin kuzeyindeki göller bölgesi civarında yer alan Ohio, Iowa, İndiana, Michigan gibi Ortabatı eyaletleri bu gruba örnektir. Florida eyaleti güneyde yer almasına rağmen yüksek bir iç göç nedeniyle salıncak eyalet karakteri kazanmıştır.

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18/12/2020 17:39