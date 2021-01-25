ABD'de son 10 yılın en büyük toplu cinayeti

ABD'nin Indianapolis kentindeki bir evde biri hamile olmak üzere 5 kişi ölü bulundu. Bu olay, son 10 yılda gerçekleşen en büyük toplu cinayet oldu.

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25/01/2021

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ABD'de son 10 yılın en büyük toplu cinayeti

ABD'nin Indianapolis kentindeki bir evde biri hamile olmak üzere 5 kişi ölü bulundu. Bu olay, son 10 yılda gerçekleşen en büyük toplu cinayet oldu.

Yetkililer, dün yerel saatle 04.00 civarında, ihbar üzerine bölgeye giden polis ekiplerinin Indianapolis'deki bir evde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Evde biri hamile olmak üzere 5 kişinin ölü bulunduğu belirtildi.

Hamile kadının hastaneye kaldırıldığı ve bebeğin de kurtarılamadığı bilgisi verildi.

Polis raporlarında söz konusu kişilerin ölüm nedeninin silahla yaralanmaları olduğu belirlendi. Olayın son 10 yılda kentte gerçekleşen en büyük toplu cinayet olduğu söylendi.

Cinayetlerle ilgili soruşturma başlatıldı. 

25/01/2021 14:18
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TAGS: abd, cinayet, haberkıbrıs,
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