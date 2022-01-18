ABD'de son 24 saatte bin 125 can kaybı daha

Kovid-19 salgınında en fazla can kaybı görülen ABD'de son 24 saatte 1125 kişi daha hayatını kaybetti.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 756 bin 306 artarak 66 milyon 456 bin 516 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 1125 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 851 bin 730'a çıktı.

California, 7 milyon 143 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 5 milyon 565 bin vakayla Texas ve 5 milyon 41 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 77 bin 938 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 77 bin 213, Florida'da ise 62 bin 504 oldu.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 79,6'sına en az bir doz, yüzde 66,9'una iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 41,3'üne ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 248 milyondan fazla kişiye ilk doz, 209 milyona yakın kişiye ikinci doz, 79 milyonun üstünde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

Bu habere tepkiniz:



18/01/2022 18:19