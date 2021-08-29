ABD'de spor organizasyonlarına aşı zorunluluğu

Amerika Birleşik Devletleri'nde spor müsabakaları için art arda aşı zorunluluğu getirildi. NBA'de organizasyonda yer alan tüm oyuncu, koç ve hakemlerin yeni sezon öncesi aşılanması istendi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli organizasyonlara aşı şartı getirildi.

Dünya'nın en fazla takip edilen basketbol ligi olan NBA, organizasyonda yer alacak herkesin aşılanması gerektiğini belirten kararı kulüplere gönderdi.

Amerikan Basketbol Ligi yönetimi oyuncu, koç ve hakemlerle birlikte, seyahatlerde yer alacak olan tüm personelin aşılarının 1 Ekim'e kadar tamamlanmasını istedi.

NBA'de normal sezon 19 Ekim'de başlayacak.

Sezonun son Grand Slam Turnuvası Amerika Açık'ta da taraftarla ilgili yeni yönetmelik getirildi.

Birleşik Amerika Tenis Birliği ve New York belediye başkanının birlikte aldığı kararla maçları takip etmek isteyen taraftarların en az 1 doz aşılı olması gerektiği belirtildi.

USTA ayrıca stadyum kapasitesinin yüzde yüz olacağını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde günlük vaka sayısı Ocak ayından bu yana en yüksek rakam olan 150 bini aşmış durumda.

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29/08/2021 16:45