ABD'de tarihi Trump davası için geri sayım başladı

Eski başkan Trump, New York'taki "sus payı" soruşturması kapsamında mahkemeye çıkacak.

Manhattan Savcısı Alvin Bragg 30 başlıkta hazırlanan suçlamaları Trump'a okuyacak.

İddianame; Donald Trump'ın ilişki yaşadığı Stormy Daniels'a 2016 başkanlık seçiminden önce sus payı ödediğine yönelik suçlamalar doğrultusunda hazırlandı.

Trump destekçileri mahkeme sırasında New York'ta gösteri yapmaya hazırlanıyor. Cumhuriyetçi Parti vekillerinden bazılarının da gösteriye katılması bekleniyor.

New York Polis Departmanı, mahkeme günü için tüm izinleri iptal etti. 38 bin polis, Trump'a destek gösterisi sırasında teyakkuzda olacak.

Trump'ın avukatından açıklama

Avukatı Joe Tacopina, eski Başkan’a karşı her türlü suçlamaya şiddetle karşı çıkılacağını söyledi.

Pazar günü ABC'nin This Week programına konuşan Tacopina, "O, bu dövüşe hazır olacak biri" dedi.

"Bu kavgaya hazırız. Ve onu temize çıkarmak için bu şeyi olabildiğince çabuk halletmeyi dört gözle bekliyorum."

Trump'ın Florida'daki evine baskın düzenlemişti

Trump, hakkında iddianame hazırlanan ilk ABD başkanı olarak tarihe geçti.

Eski porno yıldızı Stormy Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiğini ve 2016'daki başkanlık seçimlerinden önce bu konuda konuşmaması için Trump'ın avukatından para aldığını ileri sürüyor.

Eski başkan soruşturma için Demokratları suçladı. Davanın "siyasi cadı avı" olduğunu söyleyerek, ABD Başkanı Joe Biden'a yüklendi.

Trump hakkındaki soruşturma bununla sınırlı değil. Federal Soruşturma Bürosu geçen yıl, Trump'ın Florida'daki evine baskın düzenlemişti.

Baskında başkanlık dönemine ait gizli belgeler ele geçirilmişti.

Washington Post'ta yer alan habere göre eski başkanın, tüm gizli belgelerin toplanmasını kasten engellemeye çalışıp çalışmadığı inceleniyor.

Buna göre soruşturmayı yürüten müfettişler, Trump'ın gizli belgeleri iade etmesi konusundaki resmi talep ve faaliyetleri engellemiş olabileceğini değerlendiriyor.

Trump hakkındaki bir diğer soruşturma da Georgia'da yürütülüyor.

Söz konusu soruşturmada Trump'ın 2020 başkanlık seçiminin sonucunu değiştirmeyi çabaladığı yönündeki iddialar inceleniyor.

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03/04/2023 08:37