ABD'de tarihi Trump iddianamesinde son durum

New York Büyük Jürisi eski ABD başkanı Trump hakkında iddianame hazırlanması yönünde oy kullandı. Böylece bir ABD başkanı hakkında ilk kez iddianame hazırlanması kararı alındı. Trump karara sert tepki gösterdi. ABD'nin artık bir 3'üncü dünya ülkesi olduğunu söyledi. Avukatı Trump'ın Salı günü mahkemeye çıkabileceğini açıkladı.

New York'ta yürütülen soruşturmada Trump'ın, iki kadınla ilişkisi ve onlara sus payı ödemesi yaptığına dair iddialar görüşüldü.

Trump'ın eski avukatı Michael Cohen 'in de aleyhine ifade verdiği soruşturmada büyük jüri tanıkları dinledi, kanıtları inceledi.

Jüri Trump'ın suçlanması, yani hakkında iddianame hazırlanması yönünde oy kullandı.

Böylece ilk kez bir ABD başkanı hakkında iddianame hazırlanacak.

"ABD artık bir üçüncü dünya ülkesi"

Trump karara sert tepki gösterdi. "Bu, tarihteki en üst düzeyde siyasi zulüm ve seçim müdahalesidir" dedi.

Bunun ülkede benzeri görülmemiş bir saldırı olduğunu dile getiren Trump, ABD'nin artık bir üçüncü dünya ülkesi olduğunu söyledi.

"Bu cadı avının Joe Biden'a büyük ölçüde geri tepeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Trump'ın başkanlığı döneminde Başkan Yardımcısı olan Mike Pence de jürinin kararı için "siyasi kovuşturma" nitelemesinde bulundu.

Florida Valisi ve Cumhuriyetçi Parti'de Trump'ın en büyük rakibi olarak görülen Ron De Santis de soruşturmayı siyasi olarak niteledi.

Açıklamasında Trump'ın ismini anmayan De Santis "Yargının siyasi silah olarak kullanılması hukukun üstünlüğünü alt eder" değerlendirmesinde bulundu.

Avukatı Trump'ın Salı mahkemeye çıkabileceğini açıkladı.

Mevcut ve eski başkanları korumakla görevli Gizli Servis ve New York Polisinin, Trump'ın Salı günü mahkeme huzuruna çıkma prosedürünü görüştükleri öğrenildi.

Trump hangi cezayı alabilir?

Genel kanıya göre dava sonucunda Trump'ın hafif suç işlediğine karar verilecek.

Ancak Trump'ın ağır suç işlediğine kanaat getirilirse 4 yıla kadar hapis ile cezalandırılması söz konusu olacak.

ABD yasalarında, mahkum edilen adayın yarışmasına engel madde bulunmuyor.

Ayrıca cezaevine gönderilmesi ve seçimi kazanması durumunda ülkeyi yönetmesini engelleyen bir yasa da yok.

Üstelik, mevcut durumun 2024 başkanlık seçimi öncesi Trump'ın hanesine artı puan yazabileceği yorumları yapılıyor.

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31/03/2023 09:45