ABD'de tarım dışı istihdam kasımda beklentiyi aştı

Piyasaların merakla beklediği tarım dışı istihdam verisi açıklandı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre tarım dışı istihdam kasım ayında 199 bin artış gösterdi. Beklenti artışın 180 bin olması yönündeydi.

Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,9'dan yüzde 3,7'ye geriledi. İşsizliğin kasımda sabit kalması bekleniyordu.

Enflasyonun önemli bir göstergesi olan ortalama saatlik kazançlar kasımda yüzde 0,4, yıllık bazda 4 arttı. Aylık artış yüzde 0,3′lük tahminin biraz üzerinde, yıllık bazda beklentilere paralel gerçekleşti.

Ülkedeki işsiz sayısı, kasımda 215 bin kişi azalarak 6 milyon 291 bine geriledi. İş gücüne katılım oranı bu dönemde 0,1 puan artışla yüzde 62,8'e çıktı.

Kasım ayında istihdam, sağlık hizmetleri ve kamu sektörlerinde artış gösterdi. İmalat sektöründe de grevdeki işçilerin işlerine geri dönmesiyle artış kaydedildi. İstihdam, perakende ticaret sektöründe ise azaldı.



Tarım dışı istihdama ilişkin eylül ayı verisinde ise revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamdaki artış, eylül için 297 binden 262 bine düşürüldü. Tarım dışı istihdamdaki artış, ekim ayı için ise 150 bin olarak korundu.