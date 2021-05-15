ABD’de TikTok uygulaması devlet cihazlarında yasaklandı

ABD Senato İç Güvenlik ve Devlet İşleri Komitesi, ABD federal işçilerinin telefonlarında TikTok uygulamasının kullanılmasını yasakladı. Gerekçe olarak acil bir güvenlik tehdidi olması gösterildi.

TikTok, 'Acil Bir Güvenlik Tehdidi' olarak görüldü, devlet cihazlarında yasaklandı.

TikTok kullanıcıları hızla artarken, birçok insan mahremiyetlerinin tehlikeye atılmasından korkuyor.

ABD hükümeti, kısa süre önce kabul edilen bir yasa nedeniyle artık TikTok'u cihazlarının hiçbirinde kullanmayacak.

Senato İç Güvenlik ve Devlet İşleri Komitesi, federal işçilerin şu anda çok popüler olan uygulamayı Amerikan hükümetinin cihazlarına indirmesini resmi olarak yasaklayan bir tasarıyı oy birliğiyle kabul etti.

ABD hükümeti TikTok'u bir tehdit olarak görse de, uygulamanın popülaritesi giderek artıyor. Uygulama kullanıcıları için alışveriş de dahil pek çok yenilik getirmeyi hedefliyor.

ABD Hükümetinin ByteDance Endişeleri

Günümüzde gençler arasında popüler olan Çin merkezli ByteDance uygulaması Amerikan hükümetinde endişe yaratmıştı.

TikTok uygulamasının sahibi Çinli teknoloji şirketi ByteDance'in ABD'deki operasyonlarının 90 gün içinde elden çıkarılmasına yönelik kararname yayımlanmıştı.

ByteDance'in ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit edebileceğine yönelik "güvenilir kanıtlar" olduğu belirtilmişti.

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15/05/2021 13:22