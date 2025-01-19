ABD'de TikTok yasağı VPN talebini uçurdu

170 milyon Amerikalı tarafından kullanılan TikTok'un kapatılmasını gerektiren yasa öncesinde platform, Birleşik Devletler'de çalışmayı durdurdu ve uygulama mağazalarından kayboldu.

Seçilmiş başkan Donald Trump, pazartesi günü göreve başladıktan sonra TikTok'un yasağını "büyük olasılıkla" 90 gün erteleyeceğini söyledi ve TikTok, uygulamadaki kullanıcılara gönderdiği bir bildiride bu söze atıfta bulundu.

Uygulama, cumartesi gecesi geç saatlerde uygulamayı kullanmaya çalışan kullanıcıları, "ABD'de TikTok'u yasaklayan bir yasa yürürlüğe girdi. Ne yazık ki bu, TikTok'u şimdilik kullanamayacağınız anlamına geliyor. Şanslıyız ki Başkan Trump göreve gelir gelmez TikTok'u eski haline getirecek bir çözüm üzerinde bizimle birlikte çalışacağını belirtti. Lütfen takipte kalın" mesajıyla bilgilendirdi.

Video düzenleme uygulaması CapCut ve yaşam tarzı sosyal uygulaması Lemon8 dahil ByteDance'a ait diğer uygulamalar da cumartesi günü geç saatlerde ABD uygulama mağazalarında çevrimdışı ve kullanılamaz durumdaydı.

Kullanıcıların dünyanın dört bir yanındaki sunuculardan internete erişmesine olanak tanıyan popüler bir sanal özel ağ (VPN) olan NordVPN, "geçici teknik zorluklar yaşadığını" açıkladı.

Google Trends'e göre, ABD'li kullanıcıların TikTok'a erişimini kaybetmesinden sonraki dakikalarda internette yapılan "VPN" aramaları fırladı.

VPN'ler kullanıcıların cihazlarının konumunu değiştirerek internet sitelerine farklı bir ülke ya da konumdaymış gibi görünmesini sağlıyor.

Bu, akıllı telefon, tablet veya bilgisayarın gerçek IP adresini karıştırmak ve gizlemek için trafiği çeşitli farklı internet sunucuları üzerinden yeniden yönlendirerek çalışıyor.

VPN'ler özel bir bağlantı sunarak gazeteciler, ifşacılar ve internet faaliyetlerini internet şirketlerinden, güvenlik kurumlarından ve bilgisayar korsanlarından gizlemek isteyen diğer kişi veya kuruluşlar için popüler bir araç haline geldi.

Son yıllarda büyük veri ihlallerinde yaşanan önemli artış da VPN'leri özel bilgilerini çevrimiçi ortamda daha iyi korumak isteyen internet kullanıcıları arasında giderek daha popüler hale getirdi.

Bazı VPN hizmetleri kullanıcılardan ücret talep ederken, birçoğu da üzerinden geçebilecek veri miktarını sınırlayan ücretsiz versiyonlar sunuyor.

Opera gibi bazı internet tarayıcıları, gizliliğe önem veren kullanıcılara uyum sağlamak için platformlarına ücretsiz VPN bile entegre ediyor. Invizbox gibi diğer VPN'ler, üzerinden geçen tüm internet trafiğini gizlemek için bir yönlendiriciye takılabilen donanım biçiminde.