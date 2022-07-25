ABD’de toplanan DNA’lar ile biyosavaş korkusu

ABD’li milletvekilleri Aspen Güvenlik Forumu’nda, çeşitli DNA test hizmetleri tarafından toplanan biyo-örneklerin satılabileceğini ve belirli grupları ve hatta bireyleri hedef alacak şekilde özel olarak uyarlanmış biyolojik silahlar geliştirmek için kullanılabileceğini iddia etti.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi üyesi ABD Temsilcisi Jason Crow (D-Colorado) cuma günü Colorado’da yaptığı açıklamada , “Şu anda geliştirilmekte olan ve belirli insanları hedef almak için tasarlanmış silahlar var. İşte bu, birinin DNA’sını alabileceğiniz, tıbbi profilini alabileceğiniz ve o kişiyi öldürecek, savaş alanından çıkaracak veya çalışmaz hale getirecek biyolojik bir silahı hedefleyebileceğiniz yer.” dedi.

Crow, “Bu tehdit göz önüne alındığında, kişisel veriler için mahremiyet beklentilerinin son 20 yılda azalması, gençlerin “mahremiyet konusunda çok az beklentileri” olduğu ve DNA gibi verilerini özel şirketlere kolayca vermesinin rahatsız edici olduğunu ekledi.

Crow , “İnsanlar çok hızlı bir şekilde bir bardağa tükürecek ve onu DNA geçmişi yapan araştırma şirketlerine gönderecek ve geçmişleri hakkında gerçekten ilginç veriler alacaklar. Ve tahmin et ne oldu? DNA’ları artık özel bir şirkete ait. Çok az fikri mülkiyet koruması veya mahremiyet koruması ile satılabilir.” dedi.

ABD’nin, DNA dahil olmak üzere kişisel sağlık verilerinin korunması için yeni kılavuzlar oluşturması gerekeceğini de sözlerine ekledi,

“Çünkü bu veriler aslında bu sistemlerin geliştirilmesi için düşmanlarımız tarafından tedarik edilecek ve toplanacak.”

ABD-Çin Ekonomik ve Güvenlik İnceleme Komisyonu tarafından bu yılın başlarında yayınlanan bir raporda, Çin’in bir gün genetiği değiştirilmiş Amerikan mahsullerine karşı biyolojik savaş başlatma girişiminde bulunabileceği iddia edilmişti.

Raporda, “Çin’in Amerika Birleşik Devletleri’nden GD tohum elde etme konusundaki ana ilgisi, mahsul verimini artırmak olsa da, tarımsal fikri mülkiyetin potansiyel silahlandırılması mümkündür. Bir bilgisayar kodunu hacklemeye benzer şekilde, Pekin, ABD GM tohumlarının kodunu veya DNA’sını kolayca hackleyebilir ve ABD mahsullerini yok edebilecek bir tür yanıklık yaratarak biyolojik savaş yürütebilir.” ifadeleri kullanılmıştı.

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25/07/2022 08:59