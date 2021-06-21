ABD'de uçak gemisine dayanıklılık testi: 18 tondan fazla patlayıcı kullanıldı

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21/06/2021

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ABD'de uçak gemisine dayanıklılık testi: 18 tondan fazla patlayıcı kullanıldı

ABD Donanması, USS Gerald R. Ford uçak gemisinin savaş koşullarına dayanıklılığını test etmek için 18 bin 143 kilogram patlayıcı kullandı.

BBC’nin haberine göre 18 bin 143 kilogram patlayıcı, USS Gerald R. Ford’un savaş koşullarına dayanma kabiliyetinin test edilmesi amacıyla yapılan kontrollerin bir parçası olarak, ABD’nin doğu kıyılarında yürütülen “Donanma Şok Denemeleri” (Full Ship Shock Trial) kapsamında patlatıldı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, patlamanın 3,9 büyüklüğünde deprem etkisi oluşturduğu bildirildi.

Yapılacak diğer testlerin ardından USS Gerald R. Ford savaş gemisinin modernizasyon, bakım ve onarımının yapılması için havuza çekileceği ifade edildi.

21/06/2021 13:04
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TAGS: ABD, uçak gemisi
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